СМИ: Самодельное взрывное устройство сработало в Серпуховском женском монастыре

Два человека пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Серпуховском женском монастыре в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В лаборатории завода «Норникель» при пожаре пострадали три человека

По данным агентства, инцидент произошел около 8 часов утра. Один из пострадавших — 15-летний подросток, пишет РИА ФАН. СМИ сообщают, что он получил рваные раны и ожоги.

Как сообщает Telegram-канал 112, взрывное устройство в монастырь принес 30-летний мужчина.

Более подробной информации об инциденте пока нет, отмечают Известия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрывное УстройствоМосковская Область
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