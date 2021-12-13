СМИ: Самодельное взрывное устройство сработало в Серпуховском женском монастыре

По данным агентства, инцидент произошел около 8 часов утра. Один из пострадавших — 15-летний подросток, пишет РИА ФАН. СМИ сообщают, что он получил рваные раны и ожоги.

Как сообщает Telegram-канал 112, взрывное устройство в монастырь принес 30-летний мужчина.

Более подробной информации об инциденте пока нет, отмечают Известия.

