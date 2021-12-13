СМИ: Самодельное взрывное устройство сработало в Серпуховском женском монастыре
Два человека пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Серпуховском женском монастыре в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, инцидент произошел около 8 часов утра. Один из пострадавших — 15-летний подросток, пишет РИА ФАН. СМИ сообщают, что он получил рваные раны и ожоги.
Как сообщает Telegram-канал 112, взрывное устройство в монастырь принес 30-летний мужчина.
Более подробной информации об инциденте пока нет, отмечают Известия.
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