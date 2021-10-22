СМИ сообщили о семи погибших при пожаре на заводе под Рязанью
Семь человек погибли в результате пожара в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.
В свою очередь, ТАСС отмечает, что при пожаре пострадали 15 человек.
Как стало известно ранее, возгорание произошло в цехе завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. По данным СМИ, в результате инцидента три человека погибли, один пострадал. МЧС России подтвердило информацию о пожаре, отметив, что в результате ЧП есть пострадавшие, пишет RT.
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