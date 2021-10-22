На заводе в Рязанской области загорелся цех. Есть жертвы

Три человека погибли, еще один пострадал при пожаре на заводе в Рязанской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По предварительной информации, в результате пожара в цехе завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области погибли три человека и один пострадал», — заявил источник.

Под Ростовом в результате пожара в доме погибли трое детей

А накануне пожарно-спасательные подразделения эвакуировали более 670 человек из-за пожара в лицее в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

К 08:18 пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв. м, эвакуировано 676 человек, 650 из них — дети. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о взрыве в котельной в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Гурзуфской, напоминает Ura.ru. При этом энергокомпания «Т плюс» заявила, что причиной хлопка стало тестирование одного из котлов, который ранее не использовался, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: ГУ МЧС России по Челябинской_области
ТЕГИ:Пожар
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