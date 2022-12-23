СМИ сообщили о пожаре в здании ГУ Росгвардии по Москве
23 декабря 202212:13
Возгорание произошло в здании Главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«По предварительным данным, возгорание на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов», — рассказал собеседник агентства.
По данным Telegram-канала Mash, пожар локализован на площади в 4 квадратных метра. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru