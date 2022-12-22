На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание
Возгорание произошло на авианосце «Адмирал Кузнецов» при выполнении ремонтных работ. Об этом сообщил гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в беседе с РИА Новости.
По словам главы ОСК, на судне зафиксировали небольшое возгорание. Пожарные системы сработали штатно, огонь был потушен. Рахманов подчеркнул, что во время ЧП никто не пострадал, ущерба нанесено не было.
В июне на авианосце, который зашел в док 35-го судоремонтного завода в Мурманске, начали работы по ремонту и модернизации. По данным СМИ, в минувший вторник началась операция по выводу «Адмирала Кузнецова» из дока, которая, предположительно, продлится около месяца.
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