На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание

Возгорание произошло на авианосце «Адмирал Кузнецов» при выполнении ремонтных работ. Об этом сообщил гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в беседе с РИА Новости.

Строящийся траулер загорелся на Адмиралтейских верфях в Петербурге

По словам главы ОСК, на судне зафиксировали небольшое возгорание. Пожарные системы сработали штатно, огонь был потушен. Рахманов подчеркнул, что во время ЧП никто не пострадал, ущерба нанесено не было.

В июне на авианосце, который зашел в док 35-го судоремонтного завода в Мурманске, начали работы по ремонту и модернизации. По данным СМИ, в минувший вторник началась операция по выводу «Адмирала Кузнецова» из дока, которая, предположительно, продлится около месяца.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:КораблиПожарАдмирал Кузнецов
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