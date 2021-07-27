СМИ сообщили о погибших и пострадавших при взрыве на химпредприятии в Германии

Один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в Леверкузене в Германии. Об этом сообщает телеканал Welt.

На химическом заводе в Германии прогремел взрыв

Кроме того, по данным оператора предприятия компании Currenta, пять человек пропали без вести.

Во вторник прогремел взрыв в центре по утилизации отходов в Леверкузене, напоминает RT. Сообщалось, что инцидент произошел на химическом заводе Bayer, однако позже компания опровергла эту информацию, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: Flickr.com
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеВзрывГермания
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