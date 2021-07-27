СМИ сообщили о погибших и пострадавших при взрыве на химпредприятии в Германии

Кроме того, по данным оператора предприятия компании Currenta, пять человек пропали без вести.

Во вторник прогремел взрыв в центре по утилизации отходов в Леверкузене, напоминает RT. Сообщалось, что инцидент произошел на химическом заводе Bayer, однако позже компания опровергла эту информацию, отмечает Ura.ru.

