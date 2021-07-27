На химическом заводе в Германии прогремел взрыв

По данным СМИ, инцидент произошел на заводе по сжиганию мусора в химическом парке. Факт взрыва подтвердила полиция Леверкузена. Также факт происшествия подтвердила коммунальная компания Currenta, отмечает RT.

Власти предупредили жителей об опасности, призвав не выходить из дома и держать окна и двери закрытыми, сообщает РЕН ТВ. Ряд ближайших к месту взрыва улиц и шоссе перекрыты.

Из соображений безопасности сотрудникам предприятия запретили покидать территорию. Причины взрыва пока неизвестны, сведений о пострадавших не приводится.

По данным FOCUS Online, в так называемом Химпарке производят более 5000 химикатов, в том числе продукты азотирования и хлорирования, ароматические углеводороды.





