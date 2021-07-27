На химическом заводе в Германии прогремел взрыв
Взрыв прогремел на химическом заводе Bayer в немецком Леверкузене. Об этом сообщает издание FOCUS Online.
JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 27, 2021
По данным СМИ, инцидент произошел на заводе по сжиганию мусора в химическом парке. Факт взрыва подтвердила полиция Леверкузена. Также факт происшествия подтвердила коммунальная компания Currenta, отмечает RT.
Власти предупредили жителей об опасности, призвав не выходить из дома и держать окна и двери закрытыми, сообщает РЕН ТВ. Ряд ближайших к месту взрыва улиц и шоссе перекрыты.
Из соображений безопасности сотрудникам предприятия запретили покидать территорию. Причины взрыва пока неизвестны, сведений о пострадавших не приводится.
По данным FOCUS Online, в так называемом Химпарке производят более 5000 химикатов, в том числе продукты азотирования и хлорирования, ароматические углеводороды.
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