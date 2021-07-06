СМИ сообщили о нападении с ножом в аэропорту Дюссельдорфа

Неизвестный напал с ножом на гражданина в аэропорту немецкого Дюссельдорфа, сообщает издание Focus со ссылкой на представителя федеральной полиции.

По данным стражей порядка, пострадавший был госпитализирован, а злоумышленник скрылся - в настоящее время объявлен розыск.

Ранее в российском Томске произошло вооруженное нападение на сотрудников Росгвардии, сообщает Ura.ru. В результате пострадал один из силовиков.

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ФОТО: pixabay.com
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