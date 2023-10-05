В Москве напали на сына главы ФПБК
В Москве мужчина напал на 13-летнего сына главы ФПБК Виталия Бородина, сообщает Telegram-канал «Shot».
Освободившийся из тюрьмы 40-летний Турал Ганиев затащил подростка в лес в Барвихе, стукнул по голове и запугал ребенка. Конфликт произошел после того, как его сын на детской площадке сделал замечание другому ребенку, который подобрал чужую электронную сигарету. Тот пожаловался своему отчиму Ганиеву.
По информации Telegram-канала, нападавший несколько часов ждал подростка около школы, и убежал после того, как вызвали полицию. Уточняется, что мужчина сидел десять лет за наркотики и разбой.
Бородин в свою очередь обратился в прокуратуру с требованием задержать преследователя, но, по его словам, получил отказ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru