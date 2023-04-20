Губернатор Белгородской области назвал число погибших в регионе с начала СВО

Число погибших в Белгородской области с начала специальной военной операции из-за украинской агрессии достигло 30 человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Его слова приводит РИА Новости.

Село в Белгородской области обстреляли второй раз за день

В январе сообщалось о 25 погибших жителях региона и 96 раненых.

В ходе губернаторского отчета перед депутатами областной думы Гладков заявил о 30 погибших по состоянию на сегодняшний день, ранены 123 человека. На территории области с апреля прошлого года действует желтый уровень террористической опасности.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияБелгород

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