Губернатор Белгородской области назвал число погибших в регионе с начала СВО

В январе сообщалось о 25 погибших жителях региона и 96 раненых.

В ходе губернаторского отчета перед депутатами областной думы Гладков заявил о 30 погибших по состоянию на сегодняшний день, ранены 123 человека. На территории области с апреля прошлого года действует желтый уровень террористической опасности.

