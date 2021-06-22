СМИ сообщили о минировании здания Мосгордумы противниками вакцинации

Противник вакцинации от коронавируса пригрозил взорвать здание Московской городской думы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что 21 июня неизвестный прислал на электронную почту столичного парламента сообщение о заложенной в здании бомбе, которую он пригрозил взорвать, если не будет отменена обязательная вакцинация

«На место незамедлительно выехал наряд со служебной собакой, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было», - добавил источник агентства.

Ранее в Ространснадзоре заявили о снижении количества сообщений о минировании самолётов и аэропортов, передаёт RT. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2021 года таких угроз стало в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом все они оказались ложными.

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Фото: duma.mos.ru
ТЕГИ:МинированиеВакцинацияМосгордума
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