СМИ сообщили о минировании здания Мосгордумы противниками вакцинации
Противник вакцинации от коронавируса пригрозил взорвать здание Московской городской думы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что 21 июня неизвестный прислал на электронную почту столичного парламента сообщение о заложенной в здании бомбе, которую он пригрозил взорвать, если не будет отменена обязательная вакцинация
«На место незамедлительно выехал наряд со служебной собакой, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было», - добавил источник агентства.
Ранее в Ространснадзоре заявили о снижении количества сообщений о минировании самолётов и аэропортов, передаёт RT. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2021 года таких угроз стало в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом все они оказались ложными.
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