СМИ сообщили о двух пострадавших при взрыве в Кабуле сотрудниках посольства РФ

Российский дипломат и охранник посольства РФ пострадали при взрыве у здания дипмиссии в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

СМИ: Смертник устроил взрыв у здания российского посольства в Кабуле

Ранее стало известно, что у здания российского посольства в афганской столице прогремел взрыв, по предварительным данным, его совершил террорист-смертник. Как сообщают СМИ, подрыв произошел у ворот, когда сотрудник дипмиссии вышел к людям, стоявшим в очереди на получение визы.

По данным агентства Reuters, в приближавшегося к зданию посольства РФ террориста выстрелила охрана талибов (представители движения «Талибан», запрещенной в России террористической организации).

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Фото: JURISTnews/twitter.com
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