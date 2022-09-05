СМИ сообщили о двух пострадавших при взрыве в Кабуле сотрудниках посольства РФ

Ранее стало известно, что у здания российского посольства в афганской столице прогремел взрыв, по предварительным данным, его совершил террорист-смертник. Как сообщают СМИ, подрыв произошел у ворот, когда сотрудник дипмиссии вышел к людям, стоявшим в очереди на получение визы.

По данным агентства Reuters, в приближавшегося к зданию посольства РФ террориста выстрелила охрана талибов (представители движения «Талибан», запрещенной в России террористической организации).

