СМИ: Смертник устроил взрыв у здания российского посольства в Кабуле
Взрыв прогремел у ворот российского посольства в Кабуле. Об этом сообщает агентство Aamaj News.
«Источники сообщают, что рядом с российским посольством на Даруламан-роуд в Кабуле прогремел взрыв», — отмечается в сообщении.
По данным СМИ, подрыв устроил террорист-смертник.
Как сообщают местные жители, на место происшествия направляется большое число машин скорой помощи. Очевидцы заявляют о более 20 погибших.
Официальных комментариев о произошедшем пока нет, отмечает Газета.ру.
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