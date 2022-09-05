СМИ: Смертник устроил взрыв у здания российского посольства в Кабуле

«Источники сообщают, что рядом с российским посольством на Даруламан-роуд в Кабуле прогремел взрыв», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, подрыв устроил террорист-смертник.

Как сообщают местные жители, на место происшествия направляется большое число машин скорой помощи. Очевидцы заявляют о более 20 погибших.

Официальных комментариев о произошедшем пока нет, отмечает Газета.ру.

