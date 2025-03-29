СМИ сообщили о 1002 погибших при землетрясении в Мьянме

Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1 тысячу. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы.

«Согласно последним данным... в результате мощного землетрясения, произошедшего 28 марта, во всех пострадавших районах страны погибло 1002 человека», - указано в сообщении.

Отмечается, что пострадали 2376 человек, многие пропали без вести.

При этом портал Myanmar Now пишет, что в результате стихийного бедствия погибли более 800 человек, около 2,4 тысячи были ранены.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на местные власти сообщило о 694 погибших при землетрясении в Мьянме.

