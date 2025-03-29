СМИ: При землетрясении в Мьянме погибли 694 человека

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 694. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, пострадали 1 670 человек.

Отмечается, что подземные толчки спровоцировали разрушения почти по всей территории Мьянмы. На фоне стихийного бедствия обрушились многие дома и административные здания.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме накануне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 144 человека, еще 732 были ранены.

