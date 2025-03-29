СМИ: При землетрясении в Мьянме погибли 694 человека
29 марта 202506:55
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 694. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, пострадали 1 670 человек.
Отмечается, что подземные толчки спровоцировали разрушения почти по всей территории Мьянмы. На фоне стихийного бедствия обрушились многие дома и административные здания.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме накануне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 144 человека, еще 732 были ранены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru