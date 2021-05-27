СМИ сообщили, что сообщение о минировании самолёта Ryanair отправили уже после разворота
Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG заявил, что информация о минировании было отправлено уже после того, как самолёт авиакомпании Ryanair развернули в сторону Белоруссии, сообщает агентство Reuters.
Как пишет агентство, в своём заявлении компания отметила, что не располагает достоверными доказательствами того, что утверждения белорусских властей «соответствуют действительности».
Также провайдер выразил готовность оказать поддержку европейским властям в расследовании инцидента, если будет получен «соответствующий юридический запрос».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании лайнера Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, пришло из Швейцарии.
Официальный представитель Федерального офиса по международным делам Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер, в свою очередь, отметил, что Швейцарии ничего было неизвестно о «минировании» самолёта и страна не предупреждала Белоруссию о потенциальной угрозе теракта.
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