СМИ сообщили, что сообщение о минировании самолёта Ryanair отправили уже после разворота

Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG заявил, что информация о минировании было отправлено уже после того, как самолёт авиакомпании Ryanair развернули в сторону Белоруссии, сообщает агентство Reuters.

Как пишет агентство, в своём заявлении компания отметила, что не располагает достоверными доказательствами того, что утверждения белорусских властей «соответствуют действительности».

Также провайдер выразил готовность оказать поддержку европейским властям в расследовании инцидента, если будет получен «соответствующий юридический запрос».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании лайнера Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, пришло из Швейцарии.

Официальный представитель Федерального офиса по международным делам Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер, в свою очередь, отметил, что Швейцарии ничего было неизвестно о «минировании» самолёта и страна не предупреждала Белоруссию о потенциальной угрозе теракта.

