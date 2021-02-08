Мосгорсуд эвакуируется из-за сообщения о минировании
8 февраля 202114:29
Эвакуация объявлена в здании Мосгорсуда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяна Солопова.
По ее словам, причина эвакуации уточняется.
Между тем, СМИ сообщили, что эвакуация Мосгорсуда связана с анонимным сообщением о минировании.
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8 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru