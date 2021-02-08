Мосгорсуд эвакуируется из-за сообщения о минировании

Эвакуация объявлена в здании Мосгорсуда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяна Солопова.

По ее словам, причина эвакуации уточняется.

Между тем, СМИ сообщили, что эвакуация Мосгорсуда связана с анонимным сообщением о минировании.

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ФОТО: РИА Новости
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