СМИ: Собиравшая средства на СВО чиновница уволилась после проверки декларации

В Краснодарском крае пресс-секретарь регионального Заксобрания Диана Купридо, собиравшая деньги на нужды спецоперации России на Украине, уволилась по собственному желанию по результатам проверки декларации о доходах. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Экс-чиновников ДНР отправили под домашний арест по делу о растрате

Купридо администрировала в свободное время освещающий спецоперацию канал и организовывала сборы. На ее счета в 2023 году поступило 13,7 млн рублей, однако она не смогла подтвердить расходование всех средств, из-за чего и решила уволиться.

По словам Купридо, все деньги она расходовала на экипировку, технику и беспилотники. Материалы проверки были переданы в прокуратуру.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Декларация О ДоходахПрокуратураКраснодарский КрайУвольнениеСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры