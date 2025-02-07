СМИ: Собиравшая средства на СВО чиновница уволилась после проверки декларации
В Краснодарском крае пресс-секретарь регионального Заксобрания Диана Купридо, собиравшая деньги на нужды спецоперации России на Украине, уволилась по собственному желанию по результатам проверки декларации о доходах. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
Купридо администрировала в свободное время освещающий спецоперацию канал и организовывала сборы. На ее счета в 2023 году поступило 13,7 млн рублей, однако она не смогла подтвердить расходование всех средств, из-за чего и решила уволиться.
По словам Купридо, все деньги она расходовала на экипировку, технику и беспилотники. Материалы проверки были переданы в прокуратуру.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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