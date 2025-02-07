СМИ: Собиравшая средства на СВО чиновница уволилась после проверки декларации

Купридо администрировала в свободное время освещающий спецоперацию канал и организовывала сборы. На ее счета в 2023 году поступило 13,7 млн рублей, однако она не смогла подтвердить расходование всех средств, из-за чего и решила уволиться.

По словам Купридо, все деньги она расходовала на экипировку, технику и беспилотники. Материалы проверки были переданы в прокуратуру.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

