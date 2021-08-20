СМИ: смертник взорвал автомобиль с детьми в Пакистане

Двое детей погибли в результате взрыва транспортного средства в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное правительство.

Собеседник агенства рассказал, что инцидент произошёл городе Гвадар. По его словам, террорист-смертник взорвал автомобиль, в котором находились граждане КНР.

«Два ребёнка погибли и три человека были ранены», - уточнил источник Reuters.

Ранее три человека погибли и более 50 были ранены в результате мощного взрыва, который прогремел в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция Пенджаб) во время шествия процессии мусульман-шиитов.

