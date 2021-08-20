СМИ: смертник взорвал автомобиль с детьми в Пакистане
Двое детей погибли в результате взрыва транспортного средства в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное правительство.
Собеседник агенства рассказал, что инцидент произошёл городе Гвадар. По его словам, террорист-смертник взорвал автомобиль, в котором находились граждане КНР.
«Два ребёнка погибли и три человека были ранены», - уточнил источник Reuters.
Ранее три человека погибли и более 50 были ранены в результате мощного взрыва, который прогремел в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция Пенджаб) во время шествия процессии мусульман-шиитов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Голикова призвала беременных сделать прививку от коронавируса
- Путин оценил отношения России и Германии
- Лавров ответил о готовности РФ принимать беженцев из Афганистана
- США ввели санкции против сотрудников ФСБ РФ из-за ситуации с Навальным
- СМИ: смертник взорвал автомобиль с детьми в Пакистане
- США наложат санкции на одно судно и двух россиян из-за «Северного потока- 2»
- Испытания пассажирского самолета Ил-114 приостановлены
- Путин обсудил с Меркель ситуацию в Белоруссии
- Собчак о признании телеканала «Дождь» иноагентом: «Хотят оставить Соловьева и Симоньян»
- Совбез Украины ввёл санкции против российских судей в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru