СМИ: Словацкие дальнобойщики заблокировали украинскую границу
Дальнобойщики в Словакии перекрыли на час проезд к украинской границе в поселке Вышне-Немецке. Об этом сообщило издание Teraz.
Отмечается, что так поддержать коллег из Польши решили члены Союза автоперевозчиков Словакии (UNAS). Президент объединения Станислав Скала назвал акцию предупредительной.
По его словам, организация намерена потребовать от Еврокомиссии немедленно ввести разрешения на движение украинских транспортных средств, поскольку европейские переводчики не знают, как с ними конкурировать.
Участники акции, предупредили, что если Еврокомиссия не изменит ситуацию и не введет разрешения на проезд в ЕС для украинских перевозчиков, граница с Украиной будет полностью перекрыта.
Ранее посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что блокирование польскими перевозчиками пограничных контрольно-пропускных пунктов является «болезненным ударом в спину Украине». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru