СМИ: Следствие попросило арестовать Игоря Стрелкова

Собеседник издания рассказал, что решение о задержании Стрелкова принималось по результатам оценки его публичных заявлений, в настоящее время бывший министр находится на допросе.

Ранее адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил, что пока не видел материалов дела, Он также указал, не исключил, что меру пресечения его клиенту изберут 21 июля и решение будет приниматься в Басманном суде Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».