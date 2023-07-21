СМИ: Следствие попросило арестовать Игоря Стрелкова

Следственный комитет России обратился в суд с просьбой отправить в СИЗО экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу об экстремизме, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник издания рассказал, что решение о задержании Стрелкова принималось по результатам оценки его публичных заявлений, в настоящее время бывший министр находится на допросе.

Ранее адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил, что пока не видел материалов дела, Он также указал, не исключил, что меру пресечения его клиенту изберут 21 июля и решение будет приниматься в Басманном суде Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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