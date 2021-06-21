СМИ: Скончался водитель фуры, вылетевшей на тротуар в центре Москвы

В Москве скончался водитель фуры, врезавшейся в подземный пешеходный переход в центре города, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца.

В Москве грузовик врезался в подземный переход (ВИДЕО)

Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, водитель грузовика, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение.

По данным СМИ, 60-летнему водителю стало плохо за рулем.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПМосква
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