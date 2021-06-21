СМИ: Скончался водитель фуры, вылетевшей на тротуар в центре Москвы
21 июня 202119:10
В Москве скончался водитель фуры, врезавшейся в подземный пешеходный переход в центре города, сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, водитель грузовика, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение.
По данным СМИ, 60-летнему водителю стало плохо за рулем.
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21 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru