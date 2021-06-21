В Москве грузовик врезался в подземный переход (ВИДЕО)
Фура влетела в подземный пешеходный переход в центре Москвы. Жертв среди пешеходов нет, водитель госпитализирован.
Авария произошла на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, водитель грузовика, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение.
Пострадавший водитель грузовика находится без сознания в тяжелом состоянии, отмечает РЕН ТВ.
Столичный Дептранс предупредил о затрудненном движении из-за инцидента по внешней стороне Садового кольца в сторону Садовой-Каретной улицы.
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