В Москве грузовик врезался в подземный переход (ВИДЕО)

Фура влетела в подземный пешеходный переход в центре Москвы. Жертв среди пешеходов нет, водитель госпитализирован.

Авария произошла на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, водитель грузовика, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение.

Пострадавший водитель грузовика находится без сознания в тяжелом состоянии, отмечает РЕН ТВ.

Столичный Дептранс предупредил о затрудненном движении из-за инцидента по внешней стороне Садового кольца в сторону Садовой-Каретной улицы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДТПМосква
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