В Москве грузовик врезался в подземный переход (ВИДЕО)

Фура влетела в подземный пешеходный переход в центре Москвы. Жертв среди пешеходов нет, водитель госпитализирован.

Авария произошла на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, водитель грузовика, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение.