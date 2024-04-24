СМИ: Умерла блогер Лена Миро
Умерла скандально известная блогер Елена Мироненко (Лена Миро), которая писала резкие посты про знаменитостей в соцсетях, сообщает телеграм-канал «Super».
Елена, которая с 2023 года проживала в США, попала в ДТП после чего долгое время находилась в коме. Теперь стало известно о ее смерти, дата не уточняется. По сообщениям СМИ, на похороны к дочери прилетала ее мать, однако отец лететь отказался. Он аргументировал это тем, что дочь «настигла карма».
Мироненко родилась в Белгородской области. Она прославилась своими едкими и критичными комментариями о российских знаменитостях.
Для молодого поколения это фамилия не слишком известная, а вот пользователи соцсетей конца 2000-х – начале 2010-х хоть раз слышали про этого скандального блогера, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru