Скончался актер Игорь Капатов, озвучивавший «Спокойной ночи, малыши!»

На 71-м году ушел из жизни советский и российский актер Игорь Капатов, сообщает РИА Новости.

Скончался актер из «Улицы разбитых фонарей» и «Убойной силы» Кошелевич

Причина смерти артиста не уточняется.

Капатов родился в 1953 году в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Фильмография артиста насчитывает 23 работы, в основном эпизодические роли. С 2001 года Капатов работал в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Он озвучивавший персонажа Мишутки.

Ранее умер актер из «Реальных пацанов» Павел Маркин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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