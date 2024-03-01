Скончался актер Игорь Капатов, озвучивавший «Спокойной ночи, малыши!»
1 марта 202404:29
На 71-м году ушел из жизни советский и российский актер Игорь Капатов, сообщает РИА Новости.
Причина смерти артиста не уточняется.
Капатов родился в 1953 году в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Фильмография артиста насчитывает 23 работы, в основном эпизодические роли. С 2001 года Капатов работал в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Он озвучивавший персонажа Мишутки.
Ранее умер актер из «Реальных пацанов» Павел Маркин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru