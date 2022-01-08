СМИ: СК возбудил уголовное дело по факту убийства полицейского под Курганом

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего.

Сержант полиции Денис Михалев 1995 года рождения погиб на месте, его коллега - младший сержант полиции - госпитализирован с ранением, уточнили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Инцидент случился 8 января около двух часов ночи. Сотрудники ППС стояли возле автомобиля УАЗ, когда мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья. Один сотрудник 1995 года рождения от ранений скончался на месте, второй (1990 г. р.) был доставлен в больницу», — рассказал источник из числа силовиков.

В результате перестрелки с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии нападавший - ранее судимый местный житель 1977 года рождения - получил ранение при задержании и скончался в больнице.

