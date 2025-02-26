СМИ: Силовики задержали водителя-экспедитора за растление школьницы в Екатеринбурге

Сообщается, что мужчина совершил преступление летом прошлого года, мать пострадавшей узнала о случившемся несколько месяцев назад и подала заявление в правоохранительные органы.

Следствием установлено, что мужчина предложил вступить в интимную связь своей юной знакомой по переписке в интернете, на что та согласилась и назвала адрес.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по факту полового сношения с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, и развратных действий без применения насилия. Сейчас фигурант помещен под стражу.

Ранее жителя Петропавловска-Камчатского приговорили к 12 годам колонии строгого режима за похищение и изнасилование женщины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

