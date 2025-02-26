СМИ: Силовики задержали водителя-экспедитора за растление школьницы в Екатеринбурге
Сотрудники силовых ведомств задержали 34-летнего жителя Екатеринбурга, работающего водителем-экспедитором, за развратные действия в отношении 13-летней школьницы. Об этом сообщил портал E1.ru.
Сообщается, что мужчина совершил преступление летом прошлого года, мать пострадавшей узнала о случившемся несколько месяцев назад и подала заявление в правоохранительные органы.
Следствием установлено, что мужчина предложил вступить в интимную связь своей юной знакомой по переписке в интернете, на что та согласилась и назвала адрес.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по факту полового сношения с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, и развратных действий без применения насилия. Сейчас фигурант помещен под стражу.
Ранее жителя Петропавловска-Камчатского приговорили к 12 годам колонии строгого режима за похищение и изнасилование женщины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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