СМИ: Силовики штурмуют квартиру, где забаррикадировался стрелявший в полицейских

Отмечается, что жителей подъезда заранее эвакуировали. По данным СМИ, история со стрелком началась утром в магазине рыболовных снастей на Народной улице, где тот выстрелил в продавца из травматического пистолета. По информации источника издания, причиной конфликта стало замечание из-за курения, которое продавец пару дней назад сделал вспыльчивому мужчине.



Сейчас злоумышленник находится в квартире, он попал на камеру соседей, изучая обстановку вокруг дома с балкона.

Ранее житель Норильска пришел выяснять отношения с сожительницей, убив ее, и ранив 12-летнего сына женщины и незнакомых мужчину и женщину, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

