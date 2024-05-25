СМИ: Силовики штурмуют квартиру, где забаррикадировался стрелявший в полицейских
Силовики пытаются штурмовать квартиру, где забаррикадировался стрелявший в полицейских мужчина, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что жителей подъезда заранее эвакуировали. По данным СМИ, история со стрелком началась утром в магазине рыболовных снастей на Народной улице, где тот выстрелил в продавца из травматического пистолета. По информации источника издания, причиной конфликта стало замечание из-за курения, которое продавец пару дней назад сделал вспыльчивому мужчине.
Сейчас злоумышленник находится в квартире, он попал на камеру соседей, изучая обстановку вокруг дома с балкона.
Ранее житель Норильска пришел выяснять отношения с сожительницей, убив ее, и ранив 12-летнего сына женщины и незнакомых мужчину и женщину, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru