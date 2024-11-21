СМИ: Силовики проводят обыски в московском офисе Zenden
Силовики проводят обыски в офисе Zenden в Москве на Щукинской улице. Об этом со ссылкой на близкий к правоохранительным органам источник, знакомый с ходом следственных действий, сообщает РБК.
Собеседник агентства указал, что также обыски проходят на складах компаний, которые следствие считает связанными с владельцем обувного ритейлера Андреем Павловым (признан в РФ иноагентом).
Он уточнил, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье о производстве, приобретении, хранении и сбыте товаров без маркировки. Максимальное наказание - до шести лет лишения свободы.
Ранее в прокуратуре Москвы заявили, что гендиректор обувной компании Ralf Ringer и глава ООО «Промснабпоставка» предстанут перед судом по обвинению в неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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