СМИ: Силовики проводят обыски в московском офисе Zenden

Силовики проводят обыски в офисе Zenden в Москве на Щукинской улице. Об этом со ссылкой на близкий к правоохранительным органам источник, знакомый с ходом следственных действий, сообщает РБК.

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Собеседник агентства указал, что также обыски проходят на складах компаний, которые следствие считает связанными с владельцем обувного ритейлера Андреем Павловым (признан в РФ иноагентом).

Он уточнил, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье о производстве, приобретении, хранении и сбыте товаров без маркировки. Максимальное наказание - до шести лет лишения свободы.

Ранее в прокуратуре Москвы заявили, что гендиректор обувной компании Ralf Ringer и глава ООО «Промснабпоставка» предстанут перед судом по обвинению в неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Андрей Стенин
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