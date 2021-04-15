Полиция проводит обыски у вице-мэров Геленджика

Полиция проводит обыски у двух заместителей и помощника мэра Геленджика. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

По его словам, он публикует данную информацию, чтобы избежать любых искажений других источников.

Ранее обыски в мэрии города проходили в феврале этого года. Тогда силовиков интересовали документы, связанные с деятельностью ООО «Стройинвест». Богодистов заявлял, что они всегда готовы к взаимодействию, несмотря на то, что данные процедуры практически полностью останавливают работу мэрии.

Компания «Стройинвест» зарегистрирована в ноябре 2017 года в Краснодаре для строительства жилых и нежилых зданий.

