Полиция проводит обыски у вице-мэров Геленджика
Полиция проводит обыски у двух заместителей и помощника мэра Геленджика. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
По его словам, он публикует данную информацию, чтобы избежать любых искажений других источников.
Ранее обыски в мэрии города проходили в феврале этого года. Тогда силовиков интересовали документы, связанные с деятельностью ООО «Стройинвест». Богодистов заявлял, что они всегда готовы к взаимодействию, несмотря на то, что данные процедуры практически полностью останавливают работу мэрии.
Компания «Стройинвест» зарегистрирована в ноябре 2017 года в Краснодаре для строительства жилых и нежилых зданий.
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