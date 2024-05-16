СМИ: Школьница родила в супермаркете в Белгородской области

Несовершеннолетняя жительница Старого Оскола Белгородской области родила ребенка прямо в уборной торгового центра «Европа». Об этом сообщил телеграм-канал «Типичный Белгород».

Прибывшие на место врачи забрали девушку вместе с ребенком в больницу. На опубликованной видеозаписи в сети можно увидеть, как они везут девушку с новорожденным на каталке вдоль касс. Уточняется, что молодая мама родила мальчика.