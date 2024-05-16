СМИ: Школьница родила в супермаркете в Белгородской области
Несовершеннолетняя жительница Старого Оскола Белгородской области родила ребенка прямо в уборной торгового центра «Европа». Об этом сообщил телеграм-канал «Типичный Белгород».
Прибывшие на место врачи забрали девушку вместе с ребенком в больницу. На опубликованной видеозаписи в сети можно увидеть, как они везут девушку с новорожденным на каталке вдоль касс. Уточняется, что молодая мама родила мальчика.
Об их состоянии не сообщается. Очевидцы предположили, что юная мама является ученицей 8-9 класса.
Ранее Росстат сообщил о снижении рождаемости в России в первом квартале 2024 года, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru