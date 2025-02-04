Школьник напал с ножом на одноклассника в Екатеринбурге
Школьник, вооруженный ножом, нанес ранения одному из одноклассников в гимназии №205 в Екатеринбурге, сообщила прокуратура Свердловской области.
По данным ведомства, один из учеников 7-го класса обливал другого водой из игрушки. В результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и нанес им удар однокласснику в область лопатки.
Пострадавший госпитализирован. Его состояние сейчас стабильное, уточнили в прокуратуре.
Ведомство организовало проверку.
Ранее стало известно, что полиция Краснодара начала проверку после драки в компьютерном клубе, в ходе которой 27-летний житель Ставропольского края ранил ножом троих мужчин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru