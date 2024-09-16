Губернатор Текслер: Школьник напал на учеников и учителей в Челябинске

Ученик школы № 68 в Челябинске напал на школьников и педагогов с молотком, есть пострадавшие, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

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Губернатор уточнил, что все пострадавшие госпитализированы. На месте ЧП работают правоохранительные органы и детский омбудсмен. Он добавил, что взял ситуацию под личный контроль.

Текслер также поручил провести проверки во всех образовательных организациях.

Ранее стало известно, что сообщившего о ложном минировании школ Благовещенска подростка приговорили к обязательным работам на 80 часов, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ШколаНападениеЧелябинск

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