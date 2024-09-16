Губернатор Текслер: Школьник напал на учеников и учителей в Челябинске
Ученик школы № 68 в Челябинске напал на школьников и педагогов с молотком, есть пострадавшие, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что все пострадавшие госпитализированы. На месте ЧП работают правоохранительные органы и детский омбудсмен. Он добавил, что взял ситуацию под личный контроль.
Текслер также поручил провести проверки во всех образовательных организациях.
Ранее стало известно, что сообщившего о ложном минировании школ Благовещенска подростка приговорили к обязательным работам на 80 часов, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru