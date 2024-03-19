На территории центра Сколково в Москве произошел пожар
19 марта 202422:58
На территории инновационного центра Сколково в Москве загорелось нежилое здание, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«На территории Сколково на 20 кв. м горит кровля нежилого здания», - заявил собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет. Прибывшие на место пожарные начали ликвидацию возгорания.
Ранее взрыв батареи электросамоката привел к пожару в квартире на северо-востоке Москвы. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров, никто не пострадал, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru