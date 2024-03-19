На территории центра Сколково в Москве произошел пожар

На территории инновационного центра Сколково в Москве загорелось нежилое здание, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Один человек погиб при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом

«На территории Сколково на 20 кв. м горит кровля нежилого здания», - заявил собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Прибывшие на место пожарные начали ликвидацию возгорания.

Ранее взрыв батареи электросамоката привел к пожару в квартире на северо-востоке Москвы. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров, никто не пострадал, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарСколковоМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры