СМИ: Шакро Молодой вышел из колонии строгого режима по УДО
29 марта 202412:39
Захарий Калашов (Шакро Молодой) вышел из краснодарской колонии строгого режима, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По данным издания, он был освобожден по УДО. Суд принял такое решение в связи с состоянием здоровья 70-летнего Калашова. Уточняется, что он испытывает проблемы со зрением.
В 2018 году Шакро Молодого приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве. Однако он провел в колонии около шести лет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru