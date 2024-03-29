СМИ: Шакро Молодой вышел из колонии строгого режима по УДО

Захарий Калашов (Шакро Молодой) вышел из краснодарской колонии строгого режима, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Суд отказал бывшему депутату Рашкину в УДО от наказания по делу об охоте

По данным издания, он был освобожден по УДО. Суд принял такое решение в связи с состоянием здоровья 70-летнего Калашова. Уточняется, что он испытывает проблемы со зрением.

В 2018 году Шакро Молодого приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве. Однако он провел в колонии около шести лет, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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