СМИ: Семь человек погибли при взрыве у мечети в Кандагаре
15 октября 202112:47
По меньшей мере семь человек погибли, 13 пострадали при взрыве у шиитской мечети в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в провинции Кандагар. Сообщается, что взрыв устроил террорист-смертник.
По словам местных жителей, пострадали не менее 20 человек, их доставили в больницу.
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15 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru