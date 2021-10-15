СМИ: Семь человек погибли при взрыве у мечети в Кандагаре

По меньшей мере семь человек погибли, 13 пострадали при взрыве у шиитской мечети в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Число жертв теракта в мечети Афганистана увеличилось до 150

Инцидент произошел в провинции Кандагар. Сообщается, что взрыв устроил террорист-смертник.

По словам местных жителей, пострадали не менее 20 человек, их доставили в больницу.

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ТЕГИ:ПострадавшиеМечетьПогибшиеВзрывАфганистан
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