Число жертв теракта в мечети Афганистана увеличилось до 150

В результате теракта в шиитской мечети Сеид-Абад в северной провинции Афганистана Кундуз, скончались 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Эттелаат-е руз».

Отмечается, что после теракта, произошедшего в пятницу, 8 октября, погибло много етей и подростков. Не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести.