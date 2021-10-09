Число жертв теракта в мечети Афганистана увеличилось до 150
В результате теракта в шиитской мечети Сеид-Абад в северной провинции Афганистана Кундуз, скончались 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Эттелаат-е руз».
Отмечается, что после теракта, произошедшего в пятницу, 8 октября, погибло много етей и подростков. Не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести.
Ранее сообщалось примерно о 100 погибших. Взрыв прогремел около 13:30 по местному времени (12:00 мск) во время пятничной молитвы, собравшей много верующих.
Как заявил член комиссии радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) по культуре Мохаммад Джалал, теракт осуществили боевики группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).
Напомним, аналогичный инцидент произошел в начале октября возле мечети Идгах в Кабуле. В результате взрыва погибли 12 человек, еще 32 ранены.
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