Адвокат пояснил, что грозит артистке Большовой за смертельное ДТП

Адвокат Даниил Лунев заявил, что заслуженная артистка РФ Анна Большова, которая насмерть сбила человека, может грозить реальный срок, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его словам, если её вина будет доказана, то по части третьей статьи 264 УК РФ будет грозить до четырех с половиной лет принудительных работ, однако суд может назначить ей и более суровое наказание - до пяти лет лишения свободы.

«При возмещении ущерба потерпевшим, которыми, как правило, выступают родственники погибшего, а также при наличии хорошего, грамотного адвоката актриса может получить условный срок», — заключил Лунев.

Ранее в Калужской области Большова, двигаясь на автомобиле Audi по неосвещенной деревенской дороге, насмерть сбила женщину на переходе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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