Адвокат пояснил, что грозит артистке Большовой за смертельное ДТП

По его словам, если её вина будет доказана, то по части третьей статьи 264 УК РФ будет грозить до четырех с половиной лет принудительных работ, однако суд может назначить ей и более суровое наказание - до пяти лет лишения свободы.

«При возмещении ущерба потерпевшим, которыми, как правило, выступают родственники погибшего, а также при наличии хорошего, грамотного адвоката актриса может получить условный срок», — заключил Лунев.

Ранее в Калужской области Большова, двигаясь на автомобиле Audi по неосвещенной деревенской дороге, насмерть сбила женщину на переходе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

