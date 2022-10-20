Адвокат пояснил, что грозит артистке Большовой за смертельное ДТП
Адвокат Даниил Лунев заявил, что заслуженная артистка РФ Анна Большова, которая насмерть сбила человека, может грозить реальный срок, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, если её вина будет доказана, то по части третьей статьи 264 УК РФ будет грозить до четырех с половиной лет принудительных работ, однако суд может назначить ей и более суровое наказание - до пяти лет лишения свободы.
«При возмещении ущерба потерпевшим, которыми, как правило, выступают родственники погибшего, а также при наличии хорошего, грамотного адвоката актриса может получить условный срок», — заключил Лунев.
Ранее в Калужской области Большова, двигаясь на автомобиле Audi по неосвещенной деревенской дороге, насмерть сбила женщину на переходе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Европа резко увеличила импорт дизельного топлива
- Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почёта
- «Москвич» выпустит 50 тысяч автомобилей в следующем году
- Зеленский ввел санкции в отношении Абрамовича
- Путин наградил посмертно ульяновскую воспитательницу
- Захарова отреагировала на отставку Трасс
- Блинкен заявил, что не видит интереса России к переговорам с Украиной
- Каждый третий россиянин считает, что церковь излишне вмешивается в дела государства
- Orion Pharma опровергла сообщения об уходе из России
- Захарова: в отношениях Москвы и Пекина нет иерархии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru