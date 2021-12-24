Осуждённые за кражу сбежали из колонии в Волгоградской области

В розыск объявлены двое осуждённых, которые совершили побег из колонии-поселения №3 в Волгоградской области. Информацию об этом распространил региональный главк Федеральной службы исполнения наказаний.

Устанавливается местонахождение Георгия Вязовикова 1998 года рождения и Дмитрия Корнея 2002 года рождения. Оба получили сроки лишения свободы за кражи. Первый был приговорен судом к 2 годам колонии, второй – к 3,5 годам.

По предварительным данным, беглецы сумели покинуть расположение колонии минувшей ночью. Возбуждено уголовное дело. Теперь сбежавшим могут добавить ещё по 4 года заключения.

