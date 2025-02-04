СМИ: Саркисяна могли подорвать из-за табачного бизнеса

Основателя добровольческого батальона в ДНР Армена Саркисяна могли подорвать в элитном ЖК «Алые паруса» из-за его табачного бизнеса. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Мэр Горловки подтвердил смерть Армена Саркисяна

По предварительным данным, Саркисян занимался производством сигарет под армянской маркой, которые в дальнейшем поставлялись в российские регионы. Этим могли быть недовольны поставщики и дистрибьюторы оригинальных сигарет из Армении, которые незадолго до убийства предложили Саркисяну отказаться от своего бизнеса.

Уточняется, что у них состоялось несколько встреч с ним, однако они ни к чему не привели.

Ранее стало известно, что вторым погибшим в результате взрыва в подъезде ЖК «Алые паруса» оказался убийца-смертник, который и привел в действие взрывное устройство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ТеррористыПогибшиеДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры