СМИ: Саркисяна могли подорвать из-за табачного бизнеса
Основателя добровольческого батальона в ДНР Армена Саркисяна могли подорвать в элитном ЖК «Алые паруса» из-за его табачного бизнеса. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, Саркисян занимался производством сигарет под армянской маркой, которые в дальнейшем поставлялись в российские регионы. Этим могли быть недовольны поставщики и дистрибьюторы оригинальных сигарет из Армении, которые незадолго до убийства предложили Саркисяну отказаться от своего бизнеса.
Уточняется, что у них состоялось несколько встреч с ним, однако они ни к чему не привели.
Ранее стало известно, что вторым погибшим в результате взрыва в подъезде ЖК «Алые паруса» оказался убийца-смертник, который и привел в действие взрывное устройство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru