СМИ: Саркисяна могли подорвать из-за табачного бизнеса

По предварительным данным, Саркисян занимался производством сигарет под армянской маркой, которые в дальнейшем поставлялись в российские регионы. Этим могли быть недовольны поставщики и дистрибьюторы оригинальных сигарет из Армении, которые незадолго до убийства предложили Саркисяну отказаться от своего бизнеса.

Уточняется, что у них состоялось несколько встреч с ним, однако они ни к чему не привели.

Ранее стало известно, что вторым погибшим в результате взрыва в подъезде ЖК «Алые паруса» оказался убийца-смертник, который и привел в действие взрывное устройство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



