СМИ: Саркисян находится в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики, создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян выжил в результате покушения в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, он был тяжело ранен. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник.

СМИ: Взрыв в ЖК в Москве был покушением на главу Федерации бокса ДНР

«Сижу на связи с ребятами, он тяжелый, живой», — рассказал изданию собеседник из окружения Саркисяна.

Предположительно, в результате инцидента погиб охранник главы Федерации бокса ДНР.

Ранее в подъезде ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным МВД, погиб один человек, пострадали четверо.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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