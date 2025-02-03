СМИ: Саркисян находится в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики, создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян выжил в результате покушения в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, он был тяжело ранен. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник.