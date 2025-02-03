СМИ: Саркисян находится в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК «Алые паруса»
Глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики, создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян выжил в результате покушения в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, он был тяжело ранен. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник.
«Сижу на связи с ребятами, он тяжелый, живой», — рассказал изданию собеседник из окружения Саркисяна.
Предположительно, в результате инцидента погиб охранник главы Федерации бокса ДНР.
Ранее в подъезде ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным МВД, погиб один человек, пострадали четверо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru