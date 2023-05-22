СМИ: Самолет Сургут - Москва собирается экстренно сесть в Перми

Количество пассажиров на борту лайнера не уточняется. Причины инцидента также пока не известны.

По данным онлайн-табло международного аэропорта «Сургут», самолет авиакомпании «Utair» рейсом UT-296 вылетел в 18:00 по местному времени, его местом посадки вместо московского аэропорта «Внуково» указан пермский аэропорт «Большое Савино».

При этом, по данным онлайн-табло «Большого Савино», рейс из Сургута UT-296 уже прибыл.

