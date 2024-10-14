СМИ: Самолет приземлился на недостроенную полосу в аэропорту в Грозном
Борт авиакомпании Mahan Air из Тегерана приземлился на строящуюся полосу аэропорта в Грозном, сообщил Telegram-канал «Mash Gor».
В самолете было 42 человека. Экипажу удалось совершить маневр, благодаря чему никто из них не пострадал.
В аэропорту города уточнили, что инцидент произошел из-за ошибки пилота. Уточняется, что месяц назад на строящуюся полосу чуть не приземлился другой самолет.
Полиция начала проверку по данному инциденту.
Ранее самолёт авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Мумбая в Нью-Йорк, совершил срочную посадку в Нью-Дели из-за угрозы безопасности, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru