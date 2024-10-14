СМИ: Самолет приземлился на недостроенную полосу в аэропорту в Грозном

В аэропорту города уточнили, что инцидент произошел из-за ошибки пилота. Уточняется, что месяц назад на строящуюся полосу чуть не приземлился другой самолет.

Полиция начала проверку по данному инциденту.

Ранее самолёт авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Мумбая в Нью-Йорк, совершил срочную посадку в Нью-Дели из-за угрозы безопасности, напоминает RT.

