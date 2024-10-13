Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт вылета

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из московского аэропорта Домодедово, сделал пять кругов и приземлился в той же воздушной гавани, сообщает Ura.ru.

Самолет приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира

В лайнере заметили неисправность одной из систем. Экипаж в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться.

Самолет должен был вылететь во Владикавказ. Посадка прошла благополучно.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга самолет переехал человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/UralAirlines
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