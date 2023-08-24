СМИ: самолет Пригожина отправляли на ремонт из-за турбохолодильника

По информации газеты, бизнес-джет Embraer Legacy отправили на ремонт в двадцатых числах июля. Причиной стал вышедший из строя турбохолодильник.

Из-за санкций поставку нового оборудования ждали 30 дней вместо запланированных 10. Все это время воздушное судно находилось на открытой площадке в аэропорте Шереметьево. Доступ к самолету имели два инженера и технический директор «МНТ-авиа», пишет «МК».

Принадлежавший Пригожину самолет разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились 10 человек. Все они погибли.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, передает «Радиоточка НСН».

