СМИ: самолет Пригожина отправляли на ремонт из-за турбохолодильника
Месяц назад у разбившегося самолета бизнесмена Евгения Пригожин вышел из строя турбохолодильник, сообщает издание «Московский комсомолец».
По информации газеты, бизнес-джет Embraer Legacy отправили на ремонт в двадцатых числах июля. Причиной стал вышедший из строя турбохолодильник.
Из-за санкций поставку нового оборудования ждали 30 дней вместо запланированных 10. Все это время воздушное судно находилось на открытой площадке в аэропорте Шереметьево. Доступ к самолету имели два инженера и технический директор «МНТ-авиа», пишет «МК».
Принадлежавший Пригожину самолет разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились 10 человек. Все они погибли.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Движение по ВСМ между Москвой и Петербургом запустят в 2028 году
- В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв
- Пентагон заявил об отсутствии у Киева инфраструктуры для F-16
- Минфин Украины пожаловался на сложную ситуацию с бюджетом
- СМИ: самолет Пригожина отправляли на ремонт из-за турбохолодильника
- Белый дом связал разморозку активов РФ с выплатой компенсации Украине
- США в сентябре начнут обучать пилотов ВСУ на F-16
- Старовойт: ВСУ обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино
- Полковник Макгрегор: Польша мечтает захватить Украину и Белоруссию
- СМИ: в разведке США подтвердили гибель Евгения Пригожина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru