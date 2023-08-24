СМИ: в разведке США подтвердили гибель Евгения Пригожина
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в результате падения самолета в Тверской области, считает американская разведка, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, американские секретные службы уверены в том, что на борту воздушного судна взорвалась бомба.
При этом версию, по которой самолет якобы был сбит ракетой «земля-воздух» в разведке США назвали несостоятельной.
При этом, спецслужбы склонные считать произошедшее в небе над Тверской областью целенаправленной диверсией.
Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что гибель Пригожина могла быть выгодна США и Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru