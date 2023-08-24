СМИ: в разведке США подтвердили гибель Евгения Пригожина

По данным издания, американские секретные службы уверены в том, что на борту воздушного судна взорвалась бомба.

При этом версию, по которой самолет якобы был сбит ракетой «земля-воздух» в разведке США назвали несостоятельной.

При этом, спецслужбы склонные считать произошедшее в небе над Тверской областью целенаправленной диверсией.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что гибель Пригожина могла быть выгодна США и Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

