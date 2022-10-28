Самолет сел в Париже из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту
28 октября 202220:53
Самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший по маршруту Нью-Йорк - Мюнхен, экстренно сел в аэропорту Парижа из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту. Об этом пишет газета Figaro.
Изданию стало известно в пятницу, что инцидент произошел в понедельник. После посадки в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль пассажиры самолеты были эвакуированы.
Обыски в течение 4 часов не обнаружили никакой угрозы на борту и позже пассажиров доставили в место назначения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru