СМИ: Самолет из Бангкока экстренно садится в Екатеринбурге после сообщения о взрывчатке на борту
Самолет из Бангкока экстренно садится в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о взрывчатке на борту, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, в аэропорт пришло сообщение, что на борту находится взрывное устройство в коробке с пейджером. Ее не нашли, но посадку все равно объявили.
В самолете находятся 263 человека, в том числе 127 детей.
Ранее житель Краснодара Султан, который помог спасти пассажиров из загоревшегося SSJ-100 в Анталье, рассказал, что обратился за помощью к выполнявшей рейс авиакомпании «Азимут», но не получил ее, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru