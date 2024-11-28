СМИ: Самолет из Бангкока экстренно садится в Екатеринбурге после сообщения о взрывчатке на борту

По данным СМИ, в аэропорт пришло сообщение, что на борту находится взрывное устройство в коробке с пейджером. Ее не нашли, но посадку все равно объявили.



В самолете находятся 263 человека, в том числе 127 детей.

Ранее житель Краснодара Султан, который помог спасти пассажиров из загоревшегося SSJ-100 в Анталье, рассказал, что обратился за помощью к выполнявшей рейс авиакомпании «Азимут», но не получил ее, напоминает RT.

