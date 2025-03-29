Пассажирский самолет аварийно сел в Саратове из-за неисправности
Самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту «Гагарин» города Саратов из-за неисправности, сообщили в Следственном комитете России.
Как сообщили в ведомстве, командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал.
Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России проводится доследственная проверка.
Накануне Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы SSJ в «Шереметьево», которая произошла в мае 2019 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru