Пассажирский самолет аварийно сел в Саратове из-за неисправности

Самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту «Гагарин» города Саратов из-за неисправности, сообщили в Следственном комитете России.

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Как сообщили в ведомстве, командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал.

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России проводится доследственная проверка.

Накануне Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы SSJ в «Шереметьево», которая произошла в мае 2019 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный канал Западного МСУТ СК России
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