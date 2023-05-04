СМИ: Самолет «Аэрофлота» из Казани готовится к аварийной посадке в Шереметьеве
Пассажирский авиалайнер рейса «Казань – Москва» запросил аварийную посадку. На самолёте Аirbus А320 авиакомпании «Аэрофлот», по предварительным данным, сработала индикация открытых дверей.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник. Речь идёт о рейсе SU1191, который должен приземлиться в столичном аэропорту «Шереметьево».
Минувшим вечером пассажирский самолет, который летел из Стамбула в Москву (Домодедово) совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем. Никто не пострадал.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее пассажир самолёта, который направлялся в Магадан, решил покинуть борт прямо во время полёта. В результате мужчину скрутили во избежание нештатной ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru